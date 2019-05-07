Британку парализовало после жалобы на головную боль

В 22 года после продолжительных головных болей девушка пережила инсульт и две операции на мозг.

Уроженка Великобритании Элизабет Кей рассказала о том, как восстанавливалась после приступа инсульта, который случился, когда ей было 22 года. Об этом пишет Лайф со ссылкой на британское информационное издание Manchester Evening News.

По словам девушки, болезнь настигла ее совершенно внезапно: все началось с обычных головных болей, которые она списывала на усталость из-за переезда в новый дом. Однако в один момент ее состояние резко ухудшилось, ее ноги внезапно онемели, и она упала.

Прибывшие медики диагностировали у 22-летней девушки инсульт, в результате которого она была полностью парализована на всю левую часть тела.

— Доктора отметили, что мое лицо перекосило на одну сторону, а речь стала невнятной, — поясняет девушка.

Элизабет перенесла несколько экстренных операций: врачи удалили тромб из ее мозга, а также провели краниотомию — трепанацию свода черепа.

По ее словам, выздоровление далось ей нелегко: она ничего не помнила о первой неделе пребывания в больнице, а когда начала заниматься интенсивной физиотерапией, научилась лишь стоять и делать несколько шагов.

— Я не могла двигать рукой в течение всего первого месяца; на самом деле, врачи говорили, что есть вероятность, что я никогда не смогу больше ею пошевелить. К счастью, теперь я могу двигать рукой, однако пальцы и запястье восстановились не до конца и не могут двигаться должным образом, — рассказала Элизабет.

При этом она подчеркнула, что, согласно данным Ассоциации по инсультам, более 14 миллионов британцев не знают о месторасположении очагов инсульта. Кроме того, многие люди не представляют, как поддержать человека, заболевшего или уже пережившего инсульт, в результате чего больные не получают помощь и поддержку от друзей и семьи, которая им очень необходима на этапе выздоровления.

Элизабет отметила, что очень надеется, что ее опыт поможет кому-то в этой нелегкой борьбе с заболеванием.

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