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Первыми из самолета в Шереметьево спаслись те, кто не подчинился бортпроводникам

Мать с сыном-школьником, не реагируя на призывы занять свои места, побежала в переднюю часть самолета.

Фото : pixabay.com7 мая 2019, 12:14

Пассажирка рейса Москва — Мурманск Юлия Марченкова и ее сын стали первыми, кто покинул борт пылавшего "суперджета" после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Mash.

Как уточняется, сотрудница полиции Мурманской области решила отстегнуть ремни от себя и сына-школьника после того, как в самолет попала молния. Марченкова с сыном побежала в начало салона самолета, несмотря на попытки бортпроводников вернуть их на места в седьмом ряду.

Благодаря своей настойчивости Марченкова и ее сын смогли первыми покинуть борт охваченного огнем лайнера.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту самолета "Аэрофлота" погиб 41 человек. Лайнер, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Следственный комитет России рассматривает такие версии трагедии, как недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность судна и погодные условия.

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