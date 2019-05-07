В Алматы начали отмечать День защитника Отечества

Аким мегаполиса подчеркнул, что священный долг каждого - оказывать ветеранам и труженикам тыла свою заботу и поддержку.

7 мая в Алматы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества. По традиции родные и близкие призывников пришли поддержать будущих военнослужащих, передает Zakon.kz.

В своем выступлении аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что день образования Вооруженных сил страны золотыми буквами вписан в славную летопись Независимого Казахстана.

- Как сказал Елбасы, Вооруженные силы – это главный гарант безопасности и нерушимый оплот суверенитета, мирного покоя нашей страны. Сегодня мы отдаем дань уважения защитникам отечества всех поколений Казахстана. Имена Карасай батыра, Богенбай батыра, Бауыржана Момышулы, Леонида Беды, Бориса Керимбаева и многих других навечно останутся в памяти нашего народа. Мы всегда будем гордиться мужеством и отвагой наших героев и ветеранов, победивших в Великой Отечественной войне, - сказал Бауыржан Байбек.

Аким мегаполиса подчеркнул, что священный долг каждого - оказывать ветеранам и труженикам тыла свою заботу и поддержку. Ко Дню Победы каждый ветеран и инвалид войны уже получил по 250 тысяч тенге. Акимат города принял решение увеличить ежегодную помощь еще в два раза. Таким образом, в этом году ветераны в Алматы получат по 500 тысяч тенге.

- За годы Независимости в стране создана боеспособная, мобильная и хорошо оснащенная армия. Высокая оценка была дана Главой государства, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на прошедших учениях "Айбалта-2019". Государственная поддержка армии позволила поднять престиж воинской службы. Предметом постоянного внимания является социальное обеспечение военнослужащих. С начала реализации новой модели обеспечения жильем почти 10 тысяч военнослужащих в Алматы открыли депозиты в Жилстройсбербанке, а более 360 семей уже стали обладателями собственного жилья, - сообщил он.

Стоит отметить, что за последние три года в Алматы ключи от собственных квартир получили более 9 тысяч семей, в том числе социально-уязвимые слои населения, дети- сироты, многодетные и неполные семьи, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним, бюджетники, военнослужащие и др.

Уже в ближайшее время свои квартиры получат еще почти 2 тысячи алматинских семей, в том числе по 200 малообеспеченных и многодетных семей по городской жилищной программе "Бакытты Отбасы".

Торжественное мероприятие продолжилось вручением подарков призывникам, сертификатов воспитанникам движения "Жас сарбаз", показательными выступлениями подразделения десантно-штормовых войск, а также концертной программой.

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