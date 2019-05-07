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Токаев: Справедливая социальная политика получит активное продолжение

Правительство доложило о выполнении поручения о полной доставке адресной социальной помощи.

Фото : pixabay.com7 мая 2019, 13:40

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Правительство доложило о выполнении поручения о полной доставке адресной социальной помощи нуждающимся в ней людям. Об этом Токаев написал на своей странице в Твиттере, передает Zakon.kz.

- Правительство доложило о выполнении моего поручения о полной доставке Адресной Социальной Помощи нуждающимся в ней людям. Справедливая социальная политика получит активное продолжение, - написал глава государства.


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