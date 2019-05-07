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В Акмолинской области празднуют День защитников Отечества

В ходе мероприятия десять активных продолжателей славных дел наших героев пополнили ряды единой детско-юношеской организации "Жас Улан".

Фото : пресс-служба акима Акмолинской области7 мая 2019, 13:46

В Кокшетау на площади "Тәуелсіздік" состоялось празднование Дня защитника Отечества и 27-летия Вооруженных Сил РК, передает Zakon.kz со ссылкой на областное управление внутренней политики региона.

В торжественном мероприятии приняли участие труженики тыла, представители ветеранских организаций, воины-интернационалисты, юноши, призванные в Вооруженные силы РК, жители и гости города.

- Наши военнослужащие демонстрируют пример высокой профессиональной подготовки, слаженности и боевой выучки. Служба в рядах Вооруженных Сил стала почетной обязанностью каждого казахстанца, нравственной школой патриотизма, основанной на героических и боевых традициях старших поколений, - отметил в своем поздравлении аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

В честь праздника в областном центре военнослужащие воинских подразделений, правоохранительных структур, службы ЧС, представители военно-патриотических клубов поощрены орденами и медалями Министерства обороны РК, благодарственными письмами акима области.

Руководитель региона напомнил о героях, рожденных на акмолинской земле - Первый Министр обороны независимого Казахстана, Герой Советского Союза, Халык Каһарманы Сагадат Нурмагамбетов, Герой Великой Отечественной войны, Халық Каһарманы Рахимжан Кошкарбаев, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Казахстана Талгат Бигельдинов, писатель, Герой Советского Союза Малик Габдуллин.

В ходе мероприятия десять активных продолжателей славных дел наших героев пополнили ряды единой детско-юношеской организации "Жас Улан".

К слову, на сегодня в Акмолинской области действует 245 клубов и 106 классов военно-патриотического воспитания, охватывающих более 7 тысяч школьников и молодежи.

Продолжился праздник торжественным маршем колонн воинских частей и военно-патриотических клубов в сопровождении эстрадно-духового оркестра областной филармонии.

Еще одним подарком для жителей и гостей областного центра стала ярмарка акмолинских производителей, реализовавших продукцию по ценам на 15-20% ниже рыночных.

Завершилось мероприятие праздничным концертом областных творческих коллективов. А на вечер запланирована молодежная программа.


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