К праздникам авиабилеты подорожали вдвое.

В Казахстане подорожали авиабилеты. Касается это сразу нескольких направлений, куда летают самолеты из столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Анализ рынка авиабилетов

Для анализа цен на авиабилеты исследователи брали четыре направления - север, юг, запад и восток. В качестве примера - конкретную ситуацию: человек хочет вылететь из столицы 9-го, а вернуться 12-го мая.

Судя по информации на сайтах авиакомпаний, если из Нур-Султана добираться прямыми рейсами, то самый дешевый перелет до Костаная и обратно обойдется более, чем в 80 тысяч тенге. Это в обе стороны. Почти на 11 тысяч дешевле стоит рейс до Шымкента и обратно.

Меньше повезло тем, кому в праздничные дни нужно оказаться в Атырау. Стоимость авиабилетов превышает 96 тысяч тенге. И это при условии, что вам нужно сразу оплатить рейс туда и обратно.

Минимальная стоимость авиабилетов (на 9-12 мая)

Нур-Султан – Костанай 80 296 тг

Нур-Султан – Шымкент 70 826 тг

Нур-Султан – Атырау тг 96 432 тг

Нур-Султан – Усть-Каменогорск 120 115 тг

Нур-Султан - Алматы 50 568 – 98 776 тг

Самым дорогим путешествие получится для тех, кто полетит в Усть-Каменогорск. За перелет в обе стороны придется отдать больше 120 тысяч тенге. Стоимость перелета Нур-Султан – Алматы — 50 с половиной тысяч тенге. Это самый экономичный вариант. Есть и другие прямые рейсы. Самые дорогие билеты стоят порядка 100 тысяч.

К праздникам авиабилеты подорожали вдвое

С 13 по 16 мая в Алматы и обратно можно слетать за цену наполовину дешевле, чем в праздники. Билет стоит меньше 28 тысяч тенге. Гораздо ниже, в 36 тысяч, обойдется и перелет в Усть-Каменогорск. В 56 – в Атырау. Что касается Шымкента, цена за дорогу в обе стороны составляет порядка 35 тысяч тенге. Авиарейс до Костаная и назад стоит чуть дороже - 77 тысяч.

Если есть желание сэкономить, можно воспользоваться железнодорожным транспортом. Цены на поезда, по основным ж/д направлениям, к слову, пока не изменились, в отличие от стоимости чая. За последний год этот вид продукции в Казахстане подорожал на 4 процента.

Цена за килограмм черного чая

РК - 2963,7 тг

Костанай - 3279 тг

Алматы - 3268 тг

Караганда - 3140 тг

К маю килограмм черного байхового чая, в среднем, стоил свыше двух тысяч 960 тенге. Дороже всех товар обходился костанайцам, алматинцам и жителям Караганды. При этом, производство чая, напротив, снизилось за год почти 6,5 процентов.

Рынок чая нуждается в импорте

За первый квартал выпустили 4 тысячи 400 тонн продукции. Основная доля производства – больше 90 процентов, пришлась на Алматы. За первые два зимних месяца отечественные предприятия перекрыли спрос меньше, чем на 29 процентов. Импорт чая в Казахстан достиг 5,5 тысяч тонн. В денежном эквиваленте это больше порядка 20 миллионов долларов. Основной поставщик товара – страны СНГ.

США повысит пошлины на импорт из Китая

США грозит Китаю повышением существующих тарифов на товары уже в эту пятницу, 10 мая. Кроме того, страна обещает ввести 25 % сбор на импорт. В денежном эквиваленте это 325 миллиардов долларов дополнительно. В результате Китаю станет невыгодно завозить в Америку практически всю продукцию, которую крупнейшая торговая страна сегодня поставляет на рынок.

К слову, дополнительные расходы могут оказать большее давление и на американских потребителей. На фоне заявления США 6 мая после закрытия регулярных торгов упали фьючерсы на американские акции. Биржевой фонд снизился на 0,5 процентов.

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