ТРК Президента опубликовал видеопоздравление в честь Дня защитника Отечества
Телерадиокомплекс Президента РК желает чистого и ясного неба над головой.
Фото : пресс-служба МО РК7 мая 2019, 16:09
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан опубликовал видео в честь Дня защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.
Поздравляем с днем Защитника Отечества! Телерадиокомплекс Президента РК дружно поздравляет и от всего сердца желает светлых мыслей, здоровья, смелости и отваги!
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