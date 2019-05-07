ТРК Президента опубликовал видеопоздравление в честь Дня защитника Отечества

Телерадиокомплекс Президента РК желает чистого и ясного неба над головой.

Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан опубликовал видео в честь Дня защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

Поздравляем с днем Защитника Отечества! Телерадиокомплекс Президента РК дружно поздравляет и от всего сердца желает светлых мыслей, здоровья, смелости и отваги!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!