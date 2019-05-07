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ТРК Президента опубликовал видеопоздравление в честь Дня защитника Отечества

Телерадиокомплекс Президента РК желает чистого и ясного неба над головой.

Фото : пресс-служба МО РК7 мая 2019, 16:09

Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан опубликовал видео в честь Дня защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

Поздравляем с днем Защитника Отечества! Телерадиокомплекс Президента РК дружно поздравляет и от всего сердца желает светлых мыслей, здоровья, смелости и отваги!


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