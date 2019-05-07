Гвардейцы нашли пропавших детей в Жанаозене

Малыши играли во дворе своего дома, а затем потерялись.

В Жанаозене пропавших брата и сестру шести и пяти лет обнаружили бойцы Национальной гвардии РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Батыс".

Инцидент произошел 5 мая. В центральное оперативное управление полиции Жанаозена в 19:20 поступило сообщение о пропаже двух несовершеннолетних детей.



По словам матери малышей, они играли во дворе своего дома, а затем потерялись.





- В поисках детей был задействован весь личный состав стражей правопорядка. Приметы малышей по рации передали всем войсковым нарядам Национальной гвардии Республики Казахстан. Гвардейцы прочесывали все улицы и окрестности города, обходили каждый двор, опрашивали одноклассников, соседей и знакомых семьи. Благодаря оперативным действиям в течение 40 минут экипаж Нацгвардии нашли двоих плачущих детей, - рассказали в пресс-службе регионального командования "Батыс".

Их отвели в отдел полиции, где передали родителям.

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