Гвардейцы нашли пропавших детей в Жанаозене
Малыши играли во дворе своего дома, а затем потерялись.
Фото : РгК "Батыс"7 мая 2019, 16:30
В Жанаозене пропавших брата и сестру шести и пяти лет обнаружили бойцы Национальной гвардии РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Батыс".
Инцидент произошел 5 мая. В центральное оперативное управление полиции Жанаозена в 19:20 поступило сообщение о пропаже двух несовершеннолетних детей.
По словам матери малышей, они играли во дворе своего дома, а затем потерялись.
- В поисках детей был задействован весь личный состав стражей правопорядка. Приметы малышей по рации передали всем войсковым нарядам Национальной гвардии Республики Казахстан. Гвардейцы прочесывали все улицы и окрестности города, обходили каждый двор, опрашивали одноклассников, соседей и знакомых семьи. Благодаря оперативным действиям в течение 40 минут экипаж Нацгвардии нашли двоих плачущих детей, - рассказали в пресс-службе регионального командования "Батыс".
Их отвели в отдел полиции, где передали родителям.
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