Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Гвардейцы нашли пропавших детей в Жанаозене

Малыши играли во дворе своего дома, а затем потерялись.

Фото : РгК "Батыс"7 мая 2019, 16:30

В Жанаозене пропавших брата и сестру шести и пяти лет обнаружили бойцы Национальной гвардии РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Батыс".

Инцидент произошел 5 мая. В центральное оперативное управление полиции Жанаозена в 19:20 поступило сообщение о пропаже двух несовершеннолетних детей.

По словам матери малышей, они играли во дворе своего дома, а затем потерялись.

- В поисках детей был задействован весь личный состав стражей правопорядка. Приметы малышей по рации передали всем войсковым нарядам Национальной гвардии Республики Казахстан. Гвардейцы прочесывали все улицы и окрестности города, обходили каждый двор, опрашивали одноклассников, соседей и знакомых семьи. Благодаря оперативным действиям в течение 40 минут экипаж Нацгвардии нашли двоих плачущих детей, - рассказали в пресс-службе регионального командования "Батыс".


Их отвели в отдел полиции, где передали родителям.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты