Аким Павлодарской области вручил ключи от квартир ветеранам ВОВ

Булат Бакауов подчеркнул, что в регионе теперь не осталось ни одного фронтовика, который бы нуждался в жилье.

95-летний Акимбек Абдраимов , 93-летний Кудайберген Капсалямов и 92-летний Вячеслав Владимирович Чернышев и стали обладателями собственного жилья в новом микрорайоне "Сарыарка", сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Ключи от квартир фронтовикам-новоселам торжественно вручил аким Павлодарской области Булат Бакауов.

- Всего в нашей области проживает 72 ветерана Великой Отечественной войны, - отметил глава региона. - Мы посетили их всех и посмотрели, как живут наши фронтовики. Выяснилось, что у нас есть такие ветераны, у которых уже есть свое жилье, но они имеют право получить квартиру от государства. Таких ветеранов у нас в области оказалось трое, и мы приняли решение выдать им квартиры. Ветераны все хотят прийти 9 мая на парад. Никто из них не чувствует, что им как минимум 92-93 года. Кроме того, в Прииртышье проживает три участника войны, которым исполнился 101 год. Все они желают нашей стране стабильности, процветания и говорят большой рахмет Елбасы.

Акимбеку Абдраимову недавно исполнилось 95. Он ушел воевать в 1942 году и на Калининский фронт в составе 204-й стрелковой дивизии 60-го автоматного полка на территории Витебской и Смоленской областей Белоруссии, затем на территории Украины. После многочисленных ранений на фронте получил инвалидность. Ветеран имеет награды: орден Отечественной войны 2 степени, орден Красной звезды, медаль "За победу над Германией", медаль маршала Жукова и юбилейные.

Ветеран войны Кудайберген Капсалямов родился в Павлодарской области, на фронт ушел 17-летним юношей, служил в 34-ом отдельном истребительно-противотанковом дивизионе артиллеристом-наводчиком. Парадный китель ветерана украшают Орден Славы третьей степени, медали "За освобождение Варшавы", "За боевые заслуги", а также юбилейные награды. После демобилизации в июне 1950 года Кудайберген Капсалямов вернулся в родное село и посвятил себя службе в органах внутренних дел. За трудовые успехи награжден медалью "За безупречную службу" и нагрудным знаком "Отличник милиции".

Вячеслав Владимирович Чернышев был призван в армию в 1944 году. Он воевал на Первом Белорусском фронте, в 26 гвардейском стрелковом полку, 76 гвардейской стрелковой дивизии. В январе 1945 года был легко ранен. В 1953 году был уволен в запас в связи сокращением вооруженных сил СССР, а затем занялся предподавательской деятельностью. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями "За победу над Германией", "За взятие Берлина" и юбилейными наградами.

- Вячеслав Владимирович никогда не просил квартиру и мне запрещал, и вот такой приятный сюрприз для нас сегодня, - говорит супруга ветерана Татьяна Ивановна Чернышева. – Сына мы, к несчастью, потеряли. Сейчас вдвоем живем в квартире внуков, которые уехали из страны, сейчас живут в Саратове, Ульяновске и Омске. Аким области подчеркнул, что в регионе теперь не осталось ни одного фронтовика, который бы нуждался в жилье. Кроме того, в этом году выплаты участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы увеличились до 500 тысяч тенге.

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