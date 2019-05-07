В Атырау открыта мемориальная доска памяти погибших сотрудников полиции

Всего на мемориальной доске выбиты имена трех погибших полицейских.

В Атырау открыта мемориальная доска памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz. со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Всего на мемориальной доске выбиты имена трех погибших полицейских. Майор милиции Аскар Бисекенов, сотрудник управления дорожной полиции рядовой Нурберген Утемисов и сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев.

7 мая, на строевом плацу ДВД Атырауской области по традиции в канун празднования Дня защитника Отечества было проведено торжественное мероприятие. В нем приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Бактыкожа Измухамбетов и Абай Тасболатов, аким Атырауской области Нурлан Ногаев, руководство ДВД, личный состав, ветераны органов внутренних дел, а также семьи погибших полицейских.

Приказом Президента РК Касым-Жомарта Токаева погибший при исполнении служебного долга сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев был посмертно награжден орденом "Айбын" III степени. Награду матери полицейского вручил глава региона Нурлан Ногаев.

- Сегодня мы чествуем тех, кто защищает безопасность граждан, их право спокойно жить и трудиться. По тревожному сигналу сотрудники правоохранительных органов в любое время суток приходят на помощь людям. Благодаря вашей оперативности, профессионализму раскрываются преступления, обеспечивается порядок. При выполнении служебного долга вам нередко приходится рисковать собственной жизнью. За мужество и героизм погибшие полицейские Аскар Бисекенов, Шалхар Акымгалиев, Нурберген Утемисов награждены государственными наградами. Мы благодарим родителей за то, что воспитали достойных граждан нашей страны. Имена тех, кто погиб, исполняя служебный долг, навсегда останутся в памяти соотечественников, - сказал Нурлан Ногаев.

За заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности от имени министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева ряд сотрудников полиции были награждены медалями "Құқық тәртәбін қамтамасыз ету", нагрудными знаками, а также почетными грамотами и благодарственными письмами.

Специальное звание генерал-лейтенанта полиции получил начальник ДВД Атырауской области полковник полиции Аян Дуйсембаев.

- Мы свято чтим память о погибших полицейских. Их героический подвиг всегда будет примером мужества и патриотизма для действующих сотрудников полиции, которые в мирное время ежедневно ведут войну с преступностью, - сказал Аян Дуйсембаев.

Депутаты Мажилиса Парламента РК Бактыкожа Измухамбетов и Абай Тасболатов поблагодарили ветеранов, действующих сотрудников полиции и пожелали крепкого здоровья и благополучия родным и близким погибших полицейских.

После награждения мероприятие продолжилось торжественной церемонией открытия мемориальной доски героически проявивших себя при исполнении служебного долга Аскару Бисекенову, Шалхару Акымгалиеву и Нурбергену Утемисову.

Майор милиции Аскар Бисекенов погиб 18 апреля 1993 года. Группа ранее судимых лиц вывезла полицейского на машине на автотрассу Атырау - Еркинкала, его избили и нанесли ему несколько ножевых ранений.

Рядовой Нурберген Утемисов погиб 30 ноября 2009 года. Пьяный водитель насмерть сбил сотрудника управления дорожной полиции. Рано утром в микрорайоне Авангард полицейский попытался остановить подозрительный "Мерседес", и это стоило ему жизни. Его посмертно наградили орденом "Айбын" III степени.

21 марта 2019 сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев, пытаясь спасти тонувшую женщину, бросился в ледяную воду. Однако, не справившись с сильным течением, полицейский утонул. Девушку, спрыгнувшую с моста, вытащил из воды его напарник – Рустембек Сундутов.

Присутствовавшие возложили цветы к памятнику погибших полицейских и почтили их память минутой молчания.

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