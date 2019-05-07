"Барыс" продлил контракт с тремя хоккеистами

Двусторонние контракты продлены на два года.

Молодые хоккеисты "Барыса" Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков и Никита Клещенко приняли предложения клуба о продлении соглашений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".

Таким образом, все трое продлили двусторонние контракты на два года – до 30 апреля 2021 года.

Форварды Гренц и Гурков в минувшем сезоне успели поиграть в КХЛ за "Барыс", в ОЧРК за "Номад", а также за сборную Казахстана на международных турнирах по ходу сезона.

Защитник Клещенко провел весь сезон в составе "Номада" – 22 очка в 66 играх регулярного чемпионата и плей-офф ОЧРК. На чемпионате мира в столице Казахстана защитник провел все пять игр и набрал три очка (2+1).

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