Юлия Путинцева пробилась в 1/8 финала теннисного турнира в Испании
Призовой фонд турнира составляет 6,7 миллионов евро.
Фото : olympic.kz7 мая 2019, 18:26
Первая ракетка Казахстана вновь одержала победу на престижном турнире в Мадриде - Mutua Madrid Open-2019, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Во втором круге Юлия оказалась сильнее представительницы Франции Полин Парментье и обыграла соперницу со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
Напомним, что Mutua Madrid Open-2019 среди женщин является профессиональным теннисным турниром, который относится к серии WTA Premier Mandatory. Турнирная сетка соревнования рассчитана на 64 участницы в одиночном разряде и на 28 пар. Призовой фонд турнира составляет 6,7 миллионов евро.
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