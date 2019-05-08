Опубликована расшифровка переговоров пилотов SSJ-100 с диспетчерами

Диспетчер попросил уточнить у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно. После этого лайнер вспыхнул.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево 5 мая.

После попадания молнии в самолет пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как серьезные, но не критические. Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan. Он означает, что лайнер подвержен угрозе, но немедленная помощь не требуется.

"Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", — сказал командир воздушного судна.

Диспетчер, работавший с пилотом на подходе к аэропорту, передал сообщение коллегам. После этого летчик сказал, что не может с первого раза зайти на посадку. Диспетчер спросил, нужна ли экипажу какая-то помощь.

"Нет, пока все нормально. Штатно", — ответил пилот. Он добавил, что есть проблемы со связью и автоматическим управлением самолетом.

После этого экипаж снова начал снижение. Летчик не сразу подтвердил готовность к заходу на посадку. Диспетчер пожаловался, что пилота не слышно. После некоторых корректировок экипаж решил заходить на посадку не визуально, а по приборам.

Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передал самолет коллегам с вышки аэропорта. Пилот запросил помощь. В вышке ответили, чтобы экипаж продолжал заход. Диспетчер сообщил летчикам о скорости ветра и разрешил посадку.

Аварийные службы на полосы, — сказал он.

После этого переговоры обрываются.

В это время в вышке аэропорта велась фоновая запись переговоров между диспетчерами. Пилоты этого не слышат.

Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил, — говорят в вышке.

Диспетчер попросил уточнить у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно. После этого лайнер вспыхнул.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

При авиакатастрофе в Шереметьево погибли 40 пассажиров и один член экипажа

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