В Алматинской области Mercedes насмерть сбил женщину

Женщина выбежала на дорогу на неосвещенном участке.

Наезд со смертельным исходом произошел на трассе Западная Европа — Западный Китай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вечером 7 мая, автомобиль Mercedes двигался в западном направлении по трассе. На 26-м км, на неосвещенном участке, на дорогу выбежала женщина. Водитель не успел затормозить и сбил ее.

От сильного удара женщину подбросило, она перелетела через крышу автомобиля и упала на асфальт.

Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Удар был такой силы, что тело отбросило от места столкновения на 30 метров.

Наезд произошел напротив ресторана. Его сотрудники опознали погибшую, как свою коллегу.

Дорожная полиция выясняет подробности ДТП.

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