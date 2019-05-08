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С задержанной в Нью-Йорке казахстанки сняты все обвинения

Прокурор Бруклина прекратил уголовное преследование.

Фото : Википедия8 мая 2019, 02:09

В США с казахстанки, подозреваемой в мошенничестве, сняли обвинения. На суде адвокат Махаббат Абдуалиевой усомнился в показаниях свидетелей. Прокурору Бруклина ничего не оставалось, как прекратить уголовное преследование, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В январе американские полицейские заподозрили 24-летнюю казахстанку в мошенничестве. Якобы девушка выдавала себя за агента по недвижимости, брала с клиентов деньги и исчезала.

Прокурор насчитал три эпизода и выдвинул по ним 30 обвинений. Но адвокату удалось доказать, что Абдуалиева после несостоявшихся сделок вернула все до последнего цента. К тому же девушка давала каждому клиенту расписку со своими данными.


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