Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына

В 15-летнем возрасте Максим спас тонущего человека в Крыму.

Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева рассказала что еще в юности он совершил геройский поступок, передает РИА Новости.

- Он был очень добрый, отзывчивый, всегда помогал людям, никогда никого не обижал, никогда никому плохого слова не сказал. Порядочность, смелость, отважность – это все в нем присутствовало, - отметила женщина в интервью "Пятому каналу".

Карева рассказала, что в 15-летнем возрасте Максим спас тонущего человека в Крыму.

Мать погибшего бортпроводника также сообщила, что ее сын с детства хотел стать пилотом, однако не смог поступить в военное училище. Позже он стал студентом Академии водного транспорта, где отучился год, однако так и не расстался с мечтой связать себя с авиацией.

Впоследствии Максим решил пойти в армию, чтобы затем поступить в летный институт. После демобилизации он перевелся в университет в Петербурге и одновременно устроился бортпроводником, успев проработать год и один месяц.

По словам женщины, после катастрофы SSJ-100 она вместе с мужем пыталась найти сына в больницах, узнав о его гибели только утром следующего дня.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По данным Следственного комитета, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам. Бортпроводник Максим Моисеев пытался открыть заднюю дверь самолета, а когда ему это не удалось, спасал пассажиров из огня, пока сам не потерял сознание.

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