Акимат Караганды объяснил десятки вырубленных деревьев

Акимат разрешил вырубить 178 деревьев и 43 кустарника.

Реконструкция одного из проспектов в Караганде привела горожан в недоумение. Под строительство обычной парковки собрались вырубить десятки деревьев. В акимате назвали это острой необходимостью, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

- Когда часть проезжей части занимает просто стоянка, это безопасность движения нарушена. Поэтому мы предполагаем устройство новых стоянок, - рассказала главный инженер проекта Татьяна Хропова.

Увидев выкорчеванные деревья, карагандинцы тут же забили тревогу. Чиновники объяснили, что подземные коммуникации уже поменяли. И вот на этапе дорожного покрытия необходимо вырубать деревья. Вместо них теперь будут парковочные места. Специалисты заверяют: проект прошёл все экспертизы, согласования и даже общественные слушания. Правда, о них собравшиеся жители узнали лишь накануне. Всего, согласно документам, акимат разрешил вырубить 178 деревьев и 43 кустарника.

- Ну неужели нельзя решить эту проблему, не уничтожая единственную зелёную улицу на юго-востоке? Вот если вы проедете, улица Строителей – единственная улица зелёная. Гульдеры, Степной – они все лысые. Вот эта единственная, она самая старая и самая зелёная, - сообщила жительница Караганды Руфина Давидюк.

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