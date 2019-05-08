Водку с георгиевской ленточкой хотят запретить в России

Против использования георгиевской ленточки в рекламных целях уже выступали и ветераны Великой Отечественной войны.

В России хотят запретить при продвижении спиртного использовать образы и символы, олицетворяющие победу в Великой Отечественной войне. В частности, с прилавков может исчезнуть водка с георгиевской ленточкой на бутылке. С инициативой законодательно закрепить такой запрет выступило руководство федерального проекта "Трезвая Россия". Предложения направлены в Минпромторг и Минздрав. Министерство здравоохранения поддержало введение подобной меры, пишут "Известия".

"Трезвая Россия" предлагает внести в закон "О рекламе" поправки о запрете на использование символов Победы в продвижении алкогольной продукции.

Отмечается, что в преддверии Дня Победы на прилавках магазинов часто можно встретить бутылки водки с георгиевскими ленточками. Этот образ также используется при оформлении этикетки. К примеру, один из ликеро-водочных заводов выпускает водку премиум-класса, на ее горлышко повязывали черно-оранжевую ленточку, отметили в "Трезвой России". А на одной бутылке камуфляжной расцветки изображены солдат, георгиевская лента и есть надпись "9 мая".

- Не первый год алкогольные компании в своем агрессивном маркетинге используют такие образы и символы, - сказал изданию глава "Трезвой России" Султан Хамзаев. - Подобное отношение возмущает, это дискредитирует понятие воинской славы.

Против использования георгиевской ленточки в рекламных целях уже выступали и ветераны Великой Отечественной войны.

В Минздраве России сообщили, что в ведомстве считают неуместным использовать памятные символы, в том числе георгиевские ленточки, для продвижения каких бы то ни было товаров. В частности, тех, которые наносят вред здоровью человека.

- Обращаем внимание на то, что государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется в том числе в целях защиты нравственности, здоровья населения, - отметили в Минздраве.

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