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Погода без осадков ждет казахстанцев 8 мая

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, пыльная буря.

Фото : pxhere.com8 мая 2019, 09:10

Большая часть Казахстана находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь через юго-запад республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, где ожидаются дожди, с грозами, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, пыльная буря.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с, местами пыльная буря. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области местами -гроза. В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской областях местами – туман.


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