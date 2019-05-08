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Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Фото : Экспресс К8 мая 2019, 10:00

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят несколько законопроектов, передает Zakon.kz.

В частности рассмотрят проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера".

Также подготовят заключения по законопроектам "О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности", О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации".


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