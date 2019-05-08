Водка подорожала к майским праздникам в Казахстане

В то же время производство водки сократилось на 25% за год.

Водка подорожала в Казахстане к маю на 1%, передает Zakon.kz со ссылкой на EnergyProm.kz.

В то же время производство водки сократилось на 25% за год.



По итогам четырёх месяцев (январь–апрель) текущего года цены на алкогольные напитки выросли на 9,3% по отношению к январю–апрелю 2018 года. Заметим, в аналогичном периоде 2018 года цены показали рост на 10,4% за год.

Заметнее всего цены выросли на водку: плюс 11,4% за год. Пиво подорожало на 8,3%, вино — на 7,4% за год.





На самый быстро дорожающий вид алкоголя — водку — в среднем по Казахстану к маю 2019 года цены выросли на 1,1% за месяц и на 9,1% — за год, до 2798,6 тг за литр.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны водка обходится жителям Нур-Султана (3694 тг за литр, +14,9% за год), Атырау (3407 тг за литр, +31% за год) и Шымкента (3252 тг за литр, +13,1% за год). Рост цен наблюдается во всех регионах страны.

Напомним: Правительство Республики Казахстан установило минимальные розничные цены на 2019 год на водки и крепкие ликёроводочные изделия в размере 1923 тенге за литр.





За I квартал текущего года выпуск большинства крепких алкогольных напитков увеличился. Так, производство коньяка выросло на 5,5% за год, до 2,9 млн литров, вин — сразу на 48,5%, до 14,9 млн литров, пива — на 23,8%, до 139,3 млн литров. В то же время непосредственно выпуск водки сократился сразу на 24,9%. Также в минусе производство ликёра: на 26% за год, до 470,8 тыс. литров.

Напомним, в Казахстане с 2004 года действует запрет на рекламу алкоголя в СМИ. Однако МИОР выступил инициатором частичного снятия запрета для рекламы пива и вина, аргументируя это поддержкой СМИ.

"Основная цель предлагаемой нормы — это поддержка отечественных СМИ, так как многие субъекты средств массовой информации существуют за счёт рекламных средств", — сказала Нургуль Мауберлинова, вице-министр информации и общественного развития, представляя на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в минюсте концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации".

По её словам, предложение предусматривает временные ограничения такой рекламы: в частности, для телеканалов она будет разрешена с 22:00 до 06:00 по местному времени, но полностью запрещена в праздничные и выходные дни. Для печатных изданий, за исключением детских и религиозных, будет разрешена реклама с учётом следующих требований: для газет — не должна размещаться на первой и последней полосах, для журналов — не должна размещаться на первой и последней страницах, а также на обложках.

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