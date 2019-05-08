Столичный мошенник продавал арендованные автомобили

Он водворен в изолятор временного содержания.

Полицейские Нур-Султана задержали подозреваемого за совершение ряда мошенничеств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции столицы задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в совершении ряда мошенничеств, связанных с продажей автомашин. В настоящее время он дал признательные показания в совершении 3 фактов, - говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что мужчина брал в аренду дорогие автомашины. В последующем, войдя в доверие к гражданам, желающим купить машину по цене значительно ниже рыночной.

Таким образом, ему удалось продать авто марки "Lexus", "Toyota Camry" и в Костанае им был продан автомобиль "Nissan Qashqai".

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Республики. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в Департамент полиции Нур-Султана по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-61-07 либо "102".

Полицейские напоминают гражданам о бдительности при покупке автомобиля.

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