Одноклассник Президента о его спичах: Токаев пишет сам, от руки

Пишет сам, от руки, преимущественно чернильными ручками, которые так любит. Пишет быстро и сразу почти без помарок - видел его рукописи - Андрей Антоненко.

О молодости, увлечениях и характере нынешнего Президента Казахстана Касым-Жомарте Токаеве рассказал его одноклассник в интервью Комсомольской правде Андрей Антоненко, передает Zakon.kz.

Андрей Антоненко и Касым-Жомарт Токаев учились в одном классе в школе №25 в Алматы.

Ученики 10 "В": (слева направо) Касым-Жомарт Токаев, Вячеслав Константинов и Андрей Антоненко, 1970 год / Комсомольская правда

Как вспоминает Андрей Антоненко, уже в 9-ом классе у Касым-Жомарта появились наклонности к гуманитарным наукам и английскому языку. Еще одно серьезное увлечение - спорт.

- Сначала увлекался командными видами - волейболом, баскетболом. Потом активно занялся настольным теннисом. Это было как раз для него - резкого в движениях, с отличной реакцией. Здорово преуспел, стал чемпионом школы, выигрывал городские соревнования. Впоследствии даже получил звание "Кандидат в мастера спорта СССР". Он и сейчас не забросил это юношеское увлечение. Как-то довелось несколько лет назад сыграть с ним пару партий в Астане. В тренажерном зале стоял теннисный стол. Помню, удалось "почти победить". В смысле - удачно отбить несколько хлестких ударов и выиграть несколько мячей. Уже было достижение!.., - сказал Андрей Антоненко.

В школе, по словам одноклассника, Токаев отличался своими выступлениями и ответами у доски. Он тщательно готовился к ним, что заметно и сейчас.

- Что касается его книг в зрелом, "государственном" возрасте, могу заверить: их Токаев пишет сам, от руки, преимущественно чернильными ручками, которые так любит. Пишет быстро и сразу почти без помарок - видел его рукописи... Конечно, ему готовят какие-то предварительные, справочные материалы. Но окончательный текст - результат личного творчества. Много лет работая с ним рядом, часто видел, что и основные свои выступления он пишет собственноручно. Либо серьезно правит предложенный ему вариант. А на переговорах приходилось наблюдать, как министр Токаев поправляет переводчика - и с английского, и с китайского. Жомарт вообще очень тщательно, скрупулезно относится к Слову. Можно сказать, ответственно - и к написанному, и к произнесенному. А что особенно важно - к данному когда-то кому-то слову, - поведал Антоненко.

Умение писать и красиво выстраивать речь, возможно, передалось на генном уровне от отца, который был журналистом и писателем.

- Чувствовалось, насколько Жомарт уважал и чтил своего отца, действительно известного и самобытного писателя. В душе наверняка гордился им. Но никогда не демонстрировал этого на людях, не хвалился отцовским творчеством. А сам в ту пору не был особенно склонен к литературным упражнениям. Традиционных юношеских стихов, насколько я знаю, не писал. Хотя благодаря нашей замечательной учительнице русского языка и литературы Анне Борисовне Игдал сочинения ему всегда удавались, были яркими, содержательными. Учительница нередко зачитывала их вслух перед классом. Но - наряду с "образцами художественного творчества" других учеников, - вспомнил одноклассник.

Но несмотря на воспитание в интеллигентной семье, юный Токаев не давал себя в обиду и мог ответить противнику.

- За пределами школы, в дворовой среде он чувствовал себя так же комфортно, как и в классе. И вел себя естественно, свободно. Конечно, приходилось участвовать и в неизбежных мальчишеских потасовках. Хотя Жомарт всегда старался их избегать, решать конфликты мирным путем, словесными аргументами, уже тогда проявляя дипломатические способности. Но если драка была неизбежной, за спинами товарищей не прятался, это точно. Помню, после школы забрели в наш Сосновый парк. Навстречу четверо. Дальше все по схеме "дай закурить!". Жомарт, как обычно, попытался "решить вопрос мирным переговорным путем" - у него это всегда убедительно получалось. В тот раз не вышло. Тут мы со Славой Константиновым, еще одним нашим другом (с которым, между прочим, дружим до сих пор), и посмотрели на него в деле. Реакция у парня была отменная, удары резкие, хлесткие... Отбились почти без потерь, отделались легкими синяками. В общем, "пай-мальчиком" Токаев никогда не был, - отметил Андрей Антоненко.

По его словам, Токаев - человек слова и не терпит по отношению к себе ни панибратства, ни подобострастия. И очень "щепетильно" выстраивает отношения.

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