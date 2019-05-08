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Галымжан Мельдешов назначен председателем Комитета языковой политики МКС РК

С августа 2018 года и по настоящее время он работал заместителем председателя Комитета языковой политики МКС РК.

Фото : kazstroysistem.kz8 мая 2019, 10:38

Приказом министра культуры и спорта РК Мельдешов Галымжан Сарсенбаевич назначен председателем Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Галымжан Мельдешов родился в 1964 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова. В разные годы работал в средствах массовой информации: занимал руководящие должности в международной газете "Туркестан", АО "РТРК "Казахстан", ТОО "Мангыстау Медиа".

С 2016 по 2018 годы занимал должность заместителя председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работе. С августа 2018 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета языковой политики МКС РК.


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