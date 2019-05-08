Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Атырау отметили День защитника Отечества

Выражаю благодарность действующим воинам, подрастающему поколению - Ногаев.

Фото : пресс-служба8 мая 2019, 10:39

В Академическом казахском драматическом театре имени Махамбета было организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В этом году исполнилось 27 лет Вооруженным силам независимого Казахстана. В праздничном мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Бактыкожа Измухамбетов и Абай Тасболатов, аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

- Это – праздник тех, кто неустанно, неусыпно стоит на страже мирной, благополучной жизни, защищает нашу независимость, завещанную предками священную землю. Наши Вооруженные силы готовы отстаивать интересы страны на суше, в море и воздухе. Для готовности армии в выполнении своих задач важны не только вооружение, материально-техническое оснащение, но и высокий воинский дух. Весом ваш вклад в укрепление страны. Выражаю благодарность действующим воинам, подрастающему поколению, - сказал глава региона Нурлан Ногаев.

Праздничное мероприятие продолжилось концертом.

Напомним, что в 2012 году, в честь 20-летия Вооруженных сил Республики Казахстан, президент Нурсултан Назарбаев определил 7 мая как День защитника Отечества и включил его в перечень государственных праздников.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты