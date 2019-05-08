В Атырау отметили День защитника Отечества

Выражаю благодарность действующим воинам, подрастающему поколению - Ногаев.

В Академическом казахском драматическом театре имени Махамбета было организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В этом году исполнилось 27 лет Вооруженным силам независимого Казахстана. В праздничном мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Бактыкожа Измухамбетов и Абай Тасболатов, аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

- Это – праздник тех, кто неустанно, неусыпно стоит на страже мирной, благополучной жизни, защищает нашу независимость, завещанную предками священную землю. Наши Вооруженные силы готовы отстаивать интересы страны на суше, в море и воздухе. Для готовности армии в выполнении своих задач важны не только вооружение, материально-техническое оснащение, но и высокий воинский дух. Весом ваш вклад в укрепление страны. Выражаю благодарность действующим воинам, подрастающему поколению, - сказал глава региона Нурлан Ногаев.

Праздничное мероприятие продолжилось концертом.

Напомним, что в 2012 году, в честь 20-летия Вооруженных сил Республики Казахстан, президент Нурсултан Назарбаев определил 7 мая как День защитника Отечества и включил его в перечень государственных праздников.

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