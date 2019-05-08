Супруги осужденных получат право запрашивать их экстрадицию из другой страны

Сейчас таким правом обладают близкие родственники, в число которых жена осужденного или муж осужденной не входят.

Право подавать запрос о передаче осужденного лица из другой страны на родину в Казахстан появится у супруга или супруги. Сейчас по Уголовно-процессуальному кодексу РК таким правом обладают близкие родственники, но супруги в их число не входят, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь об этом зашла при обсуждении законопроекта, ратифицирующего положения договора между Казахстаном и Литвой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медхарактера. Депутат Кудайберген Ержан задался вопросом об отсутствии супруга или супруги в списках близких родственников, которые могут подавать запрос на передачу осужденного.

- Согласно ст. 7 договора запрос передачи может быть подан супругом осужденного лица. Между тем, пункт 1 ст. 607 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана правом подачи такого запроса наделяет близких родственников осужденного лица. Кроме того согласно подпункту 1 ст. 7 УПК супруги в круг близких родственников не входят. Поясните, нормами какого закона будут руководствоваться граждане Казахстана при подаче запроса - договора или УПК? – обратился не к представителю Генеральной прокуратуры.

Заместитель Генпрокурора Марат Ахметжанов пояснил, что в таких случаях органы руководствуются международными документами, но в национальное законодательство это право также собираются внести.

- Международные договоры, которые уже прошли ратификацию, они по уровню стоят выше, чем нацзаконодательство. Мы будет руководствоваться международными конвенциями, но, тем не менее, чтобы не было противоречия, мы сейчас вносим именно, чтобы супруги были в кругу близких родственников, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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