Курс доллара еще немного вырос на торгах
В обменниках доллар покупают/продают по 380,5-382 тенге.
Фото : tickmill.com8 мая 2019, 11:24
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 380,72 тенге за доллар (+0,14 тенге), объем торгов – 57,7 млн долларов (-24 846 тыс. USD).
Средневзвешенный курс евро составил 426,75 тенге за евро, объем торгов – 100 тыс. евро.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,0930 тенге за юань (+0,1366 тенге), объем торгов – 250 тыс. юаней (-3 150 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 380,5-382 тенге, евро - 426,5-428,5 тенге, рос.рубля - 5,82-5,87 тенге.
В торгах приняли участие 19 членов KASE.
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