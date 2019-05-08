В Алматы пассажир отнимал мобильные телефоны у таксистов и убегал

На территории мегаполиса против частных извозчиков совершенно 11 преступных эпизодов.

В Алматы сотрудниками полиции задержан 29-летний мужчина, который на территории Турксибского района промышлял мошенничеством в отношении извозчиков частного транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

- Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого мужчину, который подозревается в серийных преступлениях против собственности, а именно в мошенничестве. Им, как установлено следствием, на территории мегаполиса против частных извозчиков совершенно 11 преступных эпизодов. Мужчина останавливал такси, затем водителям указывал путь своего маршрута. Во время разговора в пути он сообщал водителям, что деньги и телефон, якобы, оставил дома. По прибытию в назначенное место он просил таксистам дать ему телефон для совершения звонка домочадцам, чтобы они вынесли деньги для оплаты за проезд. Но после того, как у мужчины в руках оказывался чужой телефон, он выходил из салона автомобиля и скрывался в неизвестном направлении. Телефоны злоумышленник сбывал третьим лицам. Вину в совершенных преступлениях он признает полностью, - информировал начальник Управления полиции Турксибского района подполковник полиции Думан Аухадиев.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. В случае опознания, просим позвонить по телефонам: 298-54-00; 298-54-01 и 298-54-02.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!