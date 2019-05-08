Назначен первый заместитель КУИС МВД РК

Им стал полковник юстиции Джанибеков Тенизжан Нурмаханович.

8 мая председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК полковник юстиции Канатбеков Д.Т. представил личному составу КУИС своего первого заместителя, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

Приказом Министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Тургумбаева Е.З. первым заместителем Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК назначен полковник юстиции Джанибеков Тенизжан Нурмаханович.

Джанибеков Т.Н., 1970 года рождения, уроженец Туркестанской области (ранее ЮКО), образование высшее юридическое.

В органах внутренних дел РК начинал службу 1995 года помощником следователя следственного отделения отдела внутренних дел Аль-Фарабииского района ЮКО.

С 2002 года служит в пенитенциарной системе республики.

В разные годы занимал руководящие должности в Департаментах УИС по Акмолинской области, г. Алматы и Алматинской области, ЮКО, в том числе в учреждениях УИС.

С 2013 г. по 2016 г. был заместителем председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

С 2016 г. по 2019 г. работал заместителем начальника Департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан.

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