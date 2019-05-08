Какая погода будет на праздничные выходные в Казахстане

В западных областях на фоне высокой дневной температуры плюс 30…38°С кратковременные дожди с грозами возможны лишь в отдельных районах.

Антициклон и юго-западные тропосферные потоки обеспечат 9 мая теплую и без осадков погоду на большей части территории Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В последующие сутки резких изменений в погоде на территории республики не ожидается.

В западных областях на фоне высокой дневной температуры плюс 30…38°С кратковременные дожди с грозами возможны лишь в отдельных районах. На юге и в центре также тепло и без осадков. Местами кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха ожидаются в северных, восточных и юго-восточных областях в самом конце недели. И они будут вызваны холодным атмосферным фронтом и смещающимся в тыл ему антициклоном, сформированным над Карским морем.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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