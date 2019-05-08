Освобожден от должности председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК
Переходит на другую работу.
Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК освобожден от должности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Приказом министра сельского хозяйства РК Омаш Сергазы Багдатович освобожден от должности председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Омаш Сергазы Багдатович родился 16 марта 1979 года в Караганде.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский государственный технический университет
Специализация "Автоматизированные системы обработки информации и управления", "экономика в социальной сфере и отраслях"
· Карагандинская юридическая академия "Фемида" (2008)
Юрист
· Президентская академия - РАНХиГС
Трудовой стаж:
· Работа в Налоговом комитете Октябрьского района города Караганды (2000-2001);
· Заведующий сектором автоматизации библиотечных процессов отдела комплектования, обработки литературы и автоматизации библиотечных процессов областной юношеской библиотеки, главный специалист отдела Карагандинского областного управления связи и информатизации города Караганды (2001-2003);
· Старший специалист, старший инженер-дежурный отдела технического обеспечения центра оперативного управления Департамента внутренних дел Карагандинской области города Караганды (2003-2009);
· Главный эксперт, начальник управления формирования государственной политики в области информатизации Департамента информационных технологий Министерства связи и информации города Астаны (2009-2011);
· Заместитель Председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (03.2012-2015);
· Заведующий Отделом информационных технологий и защиты информационных ресурсов Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) (2016-08.2018);
· Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (с 08.2018)
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