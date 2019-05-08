Организаторы шествия "Бессмертный полк" обратились к жителям столицы

Организаторы призывают жителей Нур-Султана отнестись с уважением к личной памяти каждой семьи и не пытаться использовать шествие в качестве площадки по продвижению политических целей.

Руководитель координационного совета шествия "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" в городе Нур-Султан Аида Баймакова призвала участников мероприятия отнестись с уважением к личной памяти каждой семьи и не пытаться использовать шествие в качестве площадки по продвижению политических целей, противоречащих задачам движения, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

- Ежегодно, начиная с 2015 года, потомки участников Великой Отечественной войны собираются вместе 9 мая на шествие "Жаужүрек полк – Бессмертный полк", чтобы отдать дань уважения казахстанцам, погибшим на полях боевых сражений, отстоявших победу над фашизмом. Участие в шествии строго добровольное. Каждый, кто помнит и чтит своего родственника – ветерана армии и флота, партизана, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны – 9 мая выходит на улицы города с его фотографией, а если нет фотографии – с его именем, чтобы принять участие в параде в колонне, пронеся транспарант с портретом, именем, или фотографию, к Вечному огню, – пояснила Аида Баймакова.

Организаторы призывают жителей Нур-Султана отнестись с уважением к личной памяти каждой семьи и не пытаться использовать шествие в качестве площадки по продвижению политических целей, противоречащих задачам движения.

- Также считаем глубоко оскорбительным использование рекламной и корпоративной символики в рамках шествия. В свою очередь мы, координационный совет инициативы "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" в городе Нур-Султан совместно с волонтерами будем сообщать в правоохранительные органы о нарушениях для незамедлительного принятия мер по привлечению нарушителей к административной и уголовной ответственности, – говорится в обращении организаторов.

Старт шествия запланирован на 13:00 от монумента "Қазақ елі", финиш – у монумента "Отан Қорғаушылар". "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" – некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива.

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