В МИИР РК рассказали о сроках проживания многодетных семей в арендных квартирах

Ограничений по срокам проживания не ставилось изначально.

В ходе брифинга в пресс-центре правительства первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, сколько времени может жить многодетная семья в арендном жилье, выданном в рамках социальных мер Елбасы "Әлеуметтік қамқорлық", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

По словам Ускенбаева, ограничений по срокам проживания не ставилось изначально.

- Закон о жилищных отношениях - действительно социально направленный. Это идеология и политика нашего государства, поэтому как таковых параметров мы не ставили - например, получил человек арендное жилье и будет жить там до совершеннолетия или до какого-то определенного возраста - таких ограничений мы не ставили, - сказал он.

При этом, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития отметил, что проживать неограниченное количество времени в этой квартире могут лишь те члены семьи, которые будут изначально прописаны в договоре.

- Единственное - у нас в подзаконных актах будут расписаны правила о том, что эту квартиру получает именно то количество людей поименно в соответствии с ИИНами (прим. - индивидуальный идентификационный номер), которые прописаны. Кто получил квартиру поименно - они имеют полное право жить в этой квартире столько, сколько пожелают. Никто их оттуда не будет выселять.Они будут жить там до тех пор, пока не улучшат свои жилищные условия и не переедут в другое жилье, - подчеркнул Ускенбаев.

Ускенбаев уточнил, что выселение жильцов может наступить только при наличии определенных нарушений проживания.

- Если жильцы в течение 6 месяцев не производят оплату коммунальных платежей, намерено производят порчу имущества, занимаются переоборудованием жилья под какие-то другие цели - магазин или хостел, либо же сдают в аренду, - резюмировал К. Ускенбаев.

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