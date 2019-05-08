В Кентау 90 многодетных семей получили ключи от квартир

Жилье предоставляется в порядке очередности.

8 мая аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой город Кентау. В первую очередь глава региона принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития города, передает пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе совещания с докладом о "Комплексном плане развития города Кентау на 2019-2022 годы" выступил аким города Даурен Махажанов. По его словам, в рамках плана в городе предстоит благоустроить дворы многоэтажных жилых домов, провести реконструкцию канализационных сетей.

На заседании Умирзак Естаевич отметил необходимость увеличить в районе объемы строительства индивидуальных жилых домов. Кроме того, он поручил расширить и благоустроить трассу Туркестан-Кентау. Наряду с этим, в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" начиная с села Ынтымак поручено благоустроить населенные пункты.

В рамках визита аким области посетил АО "Кентауский трансформаторный завод". Сегодня завод полностью оснащен современным оборудованием. Предприятие производит электромоторы, генераторы и трансформаторы. Проектная мощность - 20 000 штук. Завод обеспечивает работой более тысячи человек. При этом 60% продукции ориентированы на внутренний рынок, 40% экспортируются в Россию и страны Центральной Азии.

Также, в ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с работой по благоустройству "Парка молодежи", проводимой согласно Комплексному плану развития города на 2019-2020 годы.

Вместе с тем, в канун Дня защитника Отечества и преддверии 74-летия Великой Победы в Кентау 180 семей отпраздновали новоселье. На торжественной церемонии вручения ключей от квартир Умирзак Естаевич поздравил жителей с новосельем. Отметим, 90 квартир были предоставлены многодетным семьям, 37 – детям-сиротам и еще 53 квартиры распределены по программе "Нұрлы жер".

- Жилье предоставляется в порядке очередности. Однако приоритетное внимание уделяем обеспечению жильем многодетных семей и социально уязвимых слоев населения. В следующем году еще около 600 семей обеспечат жильем. Отмечу, на сегодняшний день в новом микрорайоне Кентау началось строительство 10 многоэтажных домов. И все это достигается благодаря труду строителей, сплоченности и единству нашего народа, заботе Елбасы о народе, - сказал Шукеев.

Стоит отметить, до конца текущего года в рамках программы "Нұрлы жер" введут в эксплуатацию еще 2 многоэтажных жилых дома. В целом, до конца года жильем обеспечить планируется около 300 кентауских семей.

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