Сроки выплаты депозитов проблемных банков ускорят в Казахстане

КФГД предлагает исчислять срок, в течение которого должна начинаться выплата возмещения вкладчикам, с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций.

В Казахстане планируют ускорить выплату возмещения средств вкладчикам проблемных банков. Об этом сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает Zakon.kz.

- В настоящее время точкой отсчета для старта выплаты возмещения вкладчикам является дата вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка. КФГД предлагает исчислять срок, в течение которого должна начинаться выплата возмещения вкладчикам, с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций, то есть значительно раньше даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка, - сообщили в фонде.

По предварительным расчетам КФГД, выплата гарантийного возмещения в данном случае может стартовать уже через два месяца после принятия уполномоченным государственным органом решения о лишении банка лицензии на проведение всех банковских операций. Если бы предлагаемый подход был применен в АО "Банк Астаны", то срок ожидания вкладчиками возврата своих денег сократился бы на 70 дней.

Как отмечается, КФГД разработал проект изменений в закон "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", предусматривающий изменения в порядке и сроке выплаты возмещения вкладчикам ликвидируемых банков. Согласно предлагаемым поправкам точкой отсчета для старта выплаты возмещения становится дата лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций. Предусмотрен разумный срок для проведения КФГД подготовительной работы.

Предложения КФГД уже получили поддержку Национального банка.

Как сообщили в фонде, данные поправки включены в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности", разработанный Нацбанком.

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