Пассажирка горящего Sukhoi Superjet погибла, спасая детей

У женщины остался десятилетний сын.

Про авиакатастрофу в Шереметьево наслышан, пожалуй, каждый. В результате трагедии погиб 41 человек. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Об одном из героев расскажет Zakon.kz.

- Как только пылающий самолет коснулся земли, почти все пассажиры рванули вперед. Почти все - Альбина Пилипчук, сидевшая в 9-м ряду, пошла назад. Она услышала детские крики, понимая, что кто-то должен им помочь. Но огонь был слишком сильным. Позднее тело Альбины нашли в хвосте. Так вышло, что все пассажиры до 11-го ряда смогли спастись. Все, кроме Альбины. У нее остался 10-летний сын, которого женщина растила в одиночку. Теперь ее нет, а мальчику боятся сказать, что мама погибла. Он верит, что она все еще в больнице, он очень ее ждет, - говорится в сообщении telegram-канал Mash.

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5 мая 2019 года самолет компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево после 28 минут полета. Лайнер направлялся из Москвы в Мурманск. Во время приземления у самолета подломились стойки шасси, загорелись двигатели, затем огонь перекинулся на всю хвостовую часть.

Следственный комитет рассматривает несколько версий катастрофы с Sukhoi Superjet 100, сгоревшим в аэропорту Шереметьево вечером пятого мая. Среди них — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

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