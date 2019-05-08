Аким Туркестанской области посетил семьи ветеранов ВОВ

Шукеев вручил им подарки, пожелав героям здоровья и долголетия.

В канун празднования 74-летия Великой Победы аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил семьи ветеранов Великой Отечественной войны, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Благородная миссия началась с семьи Немета Абдрасилова. Он родился 1 января 1922 года в Туркестане, воевал в составе 1-й гвардейской артиллерийской дивизии в должностях наводчика, командиром орудия. Воевал на Украинском и Белорусском фронтах, участник Сталинградской и Курской битв. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы II и III степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы". Воспитал 5 сыновей и 1 дочь, у ветерана - 20 внуков и 18 правнуков.

Был командиром стрелка и боевика в 1-й гвардейской артиллерийской дивизии. Украина, Белоруссия, Сталинград, Курские сражения. Награжден орденами Славы Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденами Красной Звезды, "За победу над Германией", "За оккупацию Берлина" и "За освобождение Варшавы". Ветеран любит 5 сыновей и 1 дочь, 20 внуков и 18 правнуков.

Также аким области побывал в доме ветерана Великой Отечественной войны Абжаппара Дайрабайулы. Он родился 1 января 1927 года в Тартогае. В 1943 году участвовал в освобождении Польши на Белорусском и Украинском фронтах. Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалью "Ерен еңбегі үшін". После возвращения на родину работал учителем. Он воспитал трех дочерей и двух сыновей, у ветерана 6 внуков.

Аким области поздравил ветеранов с Днем Победы и вручил им подарки, пожелав героям здоровья и долголетия.

Стоит отметить, что по Туркестанской области количество участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц – 12 849, в том числе 63 участников и инвалидов войны и 9445 тружеников тыла.

Вместе с тем, в преддверии праздника во всех районах и городах за счет местных бюджетов участникам Великой Отечественной войны будет оказана единовременная материальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей, или 252 500 тыс тенге, и лиц, приравненных к ним - в размере 5 МРП (12 625 тенге).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!