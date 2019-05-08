Назначен и.о. прокурора СКО

Им стал бывший прокурор Восточно-Казахстанской области.

Назначен исполняющий обязанности прокурора Северо-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Об этом в своем telegram сообщил политолог Ербол Едилов.

- И.о. прокурора Северо-Казахстанской области назначен Багбан Таимбетов, экс-прокурор Восточно-Казахстанской области, - написал Едилов.

Ранее региональную прокуратуру возглавлял Берик Асылов, который 28 марта стал первым заместителем генпрокурора РК.

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