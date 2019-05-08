Как определить, издеваются ли над вашим ребенком в детсаду

Почему воспитатели детских садов все чаще избивают детей и как это может сказаться на психике малышей.

В последнее время в Казахстане выявляется все больше фактов жестокого обращения с детьми воспитателями детсадов. Виновных увольняют, привлекают к уголовной ответственности, но количество таких случаев не уменьшается. В чем могут крыться причины подобных явлений, как подобное "воспитание" может сказаться на детской психике, и как осторожно выведать у ребенка информацию о возможных проблемах в детсаду, разбирался журналист Zakon.kz.

Детсад строгого режима

3 мая в социальных сетях появился видеоролик, на котором воспитательница детского сада подходит к лежащему в кровати малышу, рывком вытаскивает его из постели и уводит в другую комнату. Позже уводит туда же и другого ребенка. После этого женщина наносит им несколько ударов. Этот факт вызвал настоящую бурю негодования у пользователей соцсетей, и уже в скором времени в ДП Алматы сообщили, что 35-летняя воспитатель этого ясли-сада привлечена к уголовной ответственности по ст.140 ч.2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и в ближайшее время материалы данного уголовного дела будут направлены в суд. В Управлении образовании Алматы дополнили, что уволена не только запечатленная на видео воспитательница "Ясли-сад №37" Алатауского района, но и заведующая этого дошкольного учреждения.

А в конце февраля в Актюбинской области в селе Бадамша разгорелся скандал вокруг садика "Айголек". Там "отличилась" воспитательница детского сада, которая с особой жестокостью объясняла детям алфавит. Педагог за ухо вывела к доске девочку, ударила ее по голове и кричала в ухо: "О говори, О, поняла, не у, а о!", затем еще раз ударила. В итоге скандальный педагог, а также заведующая детсада решили уволиться, а в полиции было начато досудебное расследование по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Немало подобных случаев было зарегистрировано и в прошлом году. Так, в октябре 2018 года в Алматы родители потребовали наказать воспитательницу детского сада №140 и уволить заведующую. Видеокамера запечатлела, как воспитатель подходит к детям и наступает им на ноги, заставляя таким образом сидеть смирно. Педагог кидает в детей игрушки, обувь, бьет по голове линейкой. Более того, по словам родителей, в детсаду был установлен режим подобно исправительному учреждению. В том числе из двоих детей были назначены "смотрящие", помогавшие воспитателям избивать других детей. В итоге родители написали заявление в полицию и прокуратуру. Вскоре в Управлении образования Алматы сообщили, что воспитатель и заведующая ясли-сада №140 уволены.

В августе 2018 года, в соцсетях был опубликован видеоролик, в котором женщина надавила на ребенка одеялом и удерживала его против воли. В ходе изучения видео установлена 50-летняя воспитательница одного из детских садов города Темиртау, которая призналась, что не могла уложить спать ребенка, так как девочка не слушалась и прыгала на кровати. Женщина была уволена, а по данному факту полицейскими было начато досудебное расследование по статье 140 часть 2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

А месяцем раньше завели уголовное дело на воспитателя детсада №84 Астаны. Видеокамера запечатлела, как она бьет троих детей во время сонного часа. Правда сама воспитательница виновной себя не признала и завила, что пойдет в суд. По ее словам, она просто хотела уложить детей спать.

Еще один вопиющий случай был зафиксирован в мае прошлого года в Алматы. Отец ребенка, посещающего детский сад №101 в микрорайоне Айнабулак-2, заявил об унижении со стороны воспитателя. По словам мужчины, воспитатель, обнаружив грязный унитаз в туалете, публично обвинила ребенка 2011 года рождения, и он в слезах стоял перед тридцатью своими одногруппниками, которые тыкали в него пальцем. После этого воспитатель сняла трусы со всех мальчиков в группе и, "по всей видимости, посредством обонятельного и визуального восприятия голых поп малышей все-таки определила ребенка, который неаккуратно сходил в туалет". Впоследствии данного мальчика заставили самостоятельно мыть унитаз. В итоге родители обратились в прокуратуру, а в Жетысуском районном управлении образования сообщили, что данный воспитатель уволен.

К сожалению, перечислять подобные примеры можно еще долго. Случаи жестокого обращения с детьми в детсадах происходят в разных городах и регионах страны, и, похоже, потенциальных воспитателей-истязателей даже не останавливает печальный пример их предшественниц, уволенных, а то и привлеченных к уголовной ответственности.

Кадры решают все

Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили депутата Мажилиса Парламента Ирину Смирнову, которая долгое время проработала в школе, и имеет звание "Отличник образования РК".

По ее словам, в последнее время действительно проходит очень много информации о том, что в детсадах к детям относятся, можно сказать, жестоко. И, скорее всего, это возникает из-за низкого качества квалификации педагогических кадров. Ведь уже длительное время говорится о том, что существует большое количество вакансий в дошкольных учреждениях. И все это именно из-за низкой оплаты труда.

- Оплата труда воспитателя сейчас ниже 50 тысяч тенге, а, скажем, няни или помощника воспитателя чуть выше 30 тысяч. Понятно, что тот, кто приходит туда работать, это, скорее всего, не тот человек, который настроен учиться, развиваться и т.д. Конечно, мы знаем альтруистов, которые многие годы работают, несмотря на низкую зарплату. Но все-таки можно предположить, что те люди, что идут работать в детские сады, это, наверное, все же не самые лучшие специалисты. На мой взгляд, это одна из главных причин. Нужно заниматься кадрами, потому что кадры решают все. А нормальные кадры придут только тогда, когда будет нормальная заработная плата. Не просто самая низкая по стране – в среднем 40 тысяч тенге, а выше 100 тысяч тенге, – считает Ирина Смирнова.

Также, по мнению спикера, нужно больше внимания уделять руководителям детских учреждений. Ведь личность директора школы и заведующего дедсадом – это очень важная личность, которая представляет не только самого себя, а лицо этого детского сада. И та атмосфера и философия, которые царят в том или ином детсаду, формируются именно первым руководителем.

- Например, в Facebook было выложено видео, снятое в Шымкенте, где возвращается с курсов повышения квалификации заведующая детским садом и ее встречают там фанфарами, шампанским, все выстроены по линейке и так далее. То есть в некоторых детсадах делается упор на такое чинопочитание, вместо того, чтобы просто нормально работать. Кроме того, нужно работать и над резервом заведующих детскими садами. Нужно рассматривать вопрос ротации кадров, чтобы не получилось так, что заведующий детсадом работает, например, 30 лет на одном месте и уже путает этот государственный детский сад со своим собственным частным детсадом. И ему кажется, что это его собственное заведение, – продолжила Ирина Смирнова.

Также она отметила, что обязательно нужно увеличивать количество камер видеонаблюдения в детсадах. Они обязательно должны быть установлены повсюду – в группах, в коридорах, в месте приема пищи и т.д. То есть, родитель должен постоянно видеть своего ребенка, и в случае чего сразу же принимать меры.

- Это нужно сделать потому, что некоторые дети не говорят, или не могут рассказать о ситуации, которая есть. И нужно сделать так, чтобы все было открыто и прозрачно. Абсолютно все. В общем, над этим тоже нужно работать, но, на мой взгляд, если бы все это удалось решить, то ситуация бы значительно улучшилась, – резюмировала спикер.

От неврозов до депрессии

Поделиться своим видением проблемы жестокого обращения с детьми в детсадах, а также рассказать о возможных последствиях подобного "воспитания" для неокрепшей психики малышей, мы попросили психолога Оксану Гулак, задав ей несколько вопросов.

- Почему, на ваш взгляд, участились такие факты, ведь раньше о подобных случаях слышно практически не было?

- Я не думаю, что такие случаи участились. Наверное, они были всегда. Просто сейчас у нас появилась возможность сделать эти случаи видимыми. То есть, благодаря современным технологиям и средствам коммуникации у нас есть больше возможности выявлять подобные факты жестокого обращения с детьми воспитателями, широко обсуждать их и пресекать. Что же касается их причин, то, на мой взгляд, эти случаи в очередной раз доказывают нам насколько много в обществе среди нас жестоких и агрессивных людей, которые порой желают доказать свое превосходство над другим. Над тем, кто не может защитить себя. Над ребенком, над животным.

- Как такое поведение воспитателя может сказаться на психике ребенка и его дальнейшей жизни?

- Спектр последствий может быть самый различный. Потому что это то состояние, при котором ребенок переживает отчаяние, невозможность что-то изменить, свою убогость. И он может начать атаковать себя физически или психологически. Потому что здесь несознательная логическая цепь такова: если тот воспитатель, которому я доверяю, ведет себя со мной настолько плохо, значит, я этого заслуживаю. Значит я плохой. Поэтому последствия такого поведения могут быть крайне непредсказуемыми. Это могут быть неврозы различного типа. Какие-то навязчивости, паника, различные фобии или страхи. Все это может привести в том числе и к детской депрессии, которая также выражается в основном через тревогу, панику, проблемы с поведением. Дети также могут начать жестоко обращаться с теми, кто не может защитить себя. То есть, здесь может быть очень разный спектр симптомов.

- Какие признаки поведения ребенка могут свидетельствовать о том, что в детсаду с ним обращаются плохо, и как осторожно выведать у него информацию? Ведь зачастую дети боятся или стесняются рассказывать об этом родителям?

- В плане демонстрации своих чувств, того, что им нравится или не нравится, дети обычно очень искренни. Поэтому, если с ребенком плохо обращаются в детсаду, очевидно, что он будет чувствовать себя там плохо. И в первую очередь это скажется на том, что он не захочет пойти в садик. Это может проявляться как открыто – в приступе плача, негодования, так и в другого рода приступах. Когда, например, перед детским садом у ребенка начинают проявляться какие-то навязчивые действия. Когда он перед походом в детский садик или перед упоминанием воспитателя начинает вести себя странным образом, как не вел себя до этого. Все это конечно должно насторожить родителей.

- Но как им подтвердить свои подозрения и понять, что действительно происходит?

- Родители могут задавать открытые вопросы, но при этом не говоря и не намекая напрямую на возможное жестокое обращение – ведь мы не знаем было оно или нет. Можно просто ненавязчиво поинтересоваться у ребенка, что ему нравится в садике, а что не нравится, что сегодня там происходило. Также можно понаблюдать и проанализировать поведение ребенка перед походом в детский сад. Если же есть подозрения о том, что в детсаду может быть некая жестокость, то можно попробовать предложить ребенку игру в куклы или другую ролевую игру в детский сад и посмотреть, кого на какую роль назначит ребенок, и каким образом будет вести себя "воспитатель" мишка или лисичка. При этом следует помнить, что чем меньше ребенок, тем больше он будет использовать в игре не людей, а какие-то замещающие объекты – кошек, собачек, лисичек. А если ребенок повзрослее, то можно воспользоваться куклами или даже предложить всей семьей сыграть в детский сад. Ведь ребенок именно в игре излагает всю свою правду. Даже то, что рассказать словами не может.

Владимир Демидов

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