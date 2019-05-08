Частный дом горел в Алматы
Жертв и пострадавших нет.
Фото : zakon.kz8 мая 2019, 15:19
В Алматы горел дом на площади 100 кв.м., передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, пожар произошел примерно в обед по адресу: пр. Суюнбая, 61. На место ЧП пожарные выехали в 13:37. В 13:58 огонь локализовали, в 14:08 - ликвидировали.
- Была угроза перехода огня на расположенный рядом частный жилой дом. Принятыми мерами огнеборцев предотвращено распространение огня на соседние жилые строения. Как выяснилось, горели хозпостройки и крыша частного жилого дома на общей площади 100 кв.м. В ходе тушения пожара эвакуировано 3 газовых баллона, - сообщили в департаменте.
Жертв и пострадавших нет.
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