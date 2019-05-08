305 млрд получили медицинские организации Казахстана с начала года

В этом году обслуживать население в рамках государственного заказа будут 1403 медицинских организаций, 701 из которых – частные.

Фонд социального медицинского страхования с начала 2019 года оплатил медицинским организациям Казахстана 305 млрд тенге за оказанные услуги населению, передает Zakon.kz.

Выплаты произведены в рамках финансирования гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП).

- По состоянию на 4 мая 2019 года, поставщикам Фонда оплачено 305 млрд тенге или 35,4% от суммы заключенных договоров на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи, - сообщила заместитель председателя правления Фонда Ботагоз Жакселекова.

Общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи в 2019 году составляет 860 млрд тенге. Объем финансирования ГОБМП в 2019 году на 5% выше по сравнению с 2018 годом.

- Работа продолжается в соответствии с графиком оказания медицинской помощи населению. Выделенные суммы достаточны для покрытия операционных расходов медицинских учреждений», - отметила Ботагоз Жакселекова.

В этом году обслуживать население в рамках государственного заказа будут 1403 медицинских организаций, 701 из которых – частные. В сравнении с 2018 годом, количество частных поставщиков выросло на 57 организаций.

По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют города Шымкент, Алматы. Кызылординская и Жамбылская области, а также столица страны.

Напомним, что Фонд с 2018 года является финансовым оператором ГОБМП и закупает медицинские услуги для населения в пределах, установленных правительством Казахстана.

Альберт Ахметов

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