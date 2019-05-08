В шествии "Бессмертного полка" в Атырау приняли участие 200 человек

Память павших почтили минутой молчания.

По улицам нефтяной столицы прошла акция "Бессмертный полк", сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

8 мая около 200 жителей Атырау в сопровождении военного оркестра с фотографиями погибших ветеранов ВОВ, родственников, участвовавших в войне, возложили венки к вечному огню в парке Победы.

С приветственным словом выступил заместитель акима города Атырау Улугбек Тналиев.

- Акция "Бессмертный полк" призвана показать, что нынешнее поколение помнит и ценит подвиг своих отцов и матерей, дедушек и бабушек. Тех самых "героев былых времен", которые сложили головы ради того, чтобы мы могли появиться на свет, провели лучшие годы жизни в тяготах и лишениях войны, голоде и холоде блокады, не покладая рук работая в тылу и в абсолютно нечеловеческих условиях, выживая во вражеском плену, - сказал Улугбек Тналиев.

Шествие "Бессмертного полка" началось с улицы имени Тлендиева и завершилось в парке "Победы". Память павших почтили минутой молчания. Отметим, что в этом году со дня Великой Победы исполняется 74 года.

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