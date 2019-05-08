Несколько участков дорог перекроют в Алматы 8-11 мая в связи с ремонтом

Во избежание заторов жителей и гостей города Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы в связи с ремонтными работами 8-11 мая перекроют несколько участков на улицах Гоголя и Карасай батыра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Так, на ул. Гоголя участок дороги от ул. Шарипова до ул. Байтурсынова будет перекрытс 8 мая 23:00 ч. по 9 мая 06:00 ч.



На ул. Карасай батыра будет перекрыт участок дороги от ул.Байзакова до ул.Муканова с 8 мая 23:00 ч. по 9 мая 06:00 ч.



В связи с укладкой нового асфальта на ул. Гоголя участок дороги от ул.Чокина до ул.Муратбаева с 9 мая 23:00 ч. по 10 мая 06:00 ч. будет перекрыт.

С 10 мая 23:00 ч. по 11 мая 06:00 ч. в связи с дорожно-ремонтными работами закроют участок дороги по ул.Карасай батыра от ул.Нурмакова до ул.Байзакова.





- Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.

Ответственной за проведение дорожно - ремонтных работ является подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс".

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