Олимпийский чемпион по плаванию из Казахстана будет готовиться к Олимпиаде в США

Казахстанец стал еще один победителем ОИ среди звездных учеников наставника.

Казахстанские пловцы Дмитрий Баландин, Адильбек Мусин и Адиль Каскабай будут тренироваться в США под руководством одного из самых успешных тренеров в мире американца Дэйва Сало, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете,переговоры с американскими специалистами велись с прошлого года, выбор был сделан в пользу одного из самых уважаемых тренеров по плаванию в мире.

В плавательных кругах данный специалист давно воздвигнут в ранг легенды. Причиной тому огромное количество призеров и чемпионов Олимпийских игр, которые тренировались и тренируются у Дэйва в Калифорнии.

Так, в разные годы он готовил Аарона Пирсола, Джейсона Лизакe, Аманду Бирд, Стасьяну Ститс, Ленни Крайзельбург, Гэйб Вудвард, Колина Лэйн, Ребекку Сони, Усаму Меллули, Косуке Китаджиму, Маркуас Рогана, Дэвида Валтерса, Рикки Бернса, Эда Мозеса, Юлию Ефимову, Иана Торпа, Габриэль Роуз.

Ближайший старт у Баландина ожидается на очередном этапе Лиги чемпионов FINA по плаванию, где по специальному приглашению выступает по 4 спортсмена в каждом виде программы, каждый из которых олимпийский чемпион либо чемпион мира.

Альберт Ахметов

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