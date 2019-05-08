Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США составил 380,33 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 380,33 тенге за доллар при объеме торгов 53,612 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 380,53 тенге за доллар (-0,05 тенге), суммарный объем торгов – 111,312 млн USD (-7 300 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8353 тенге за рубль при объеме торгов 35 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8353 тенге за рубль (+0,0081 тенге), суммарный объем торгов – 35 млн рублей (-15 000 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,0675 тенге за юань при объеме торгов 400 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 380,1-380,7 тенге, евро - 425,9-428,1 тенге, рос.рубля - 5,83-5,88 тенге.

В торгах приняли участие 23 члена KASE.

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