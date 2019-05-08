Юлия Куценко: Хочу десятикратно доказать свое преимущество над Фирузой Шариповой

У Фирузы брешь в обороне ближнего боя, считает россиянка.

Россиянка Юлия Куценко рассчитывает победить обладательницу ряда чемпионских поясов из Казахстана Фирузу Шарипову за счет функциональной подготовки и работы на ногах, передает Zakon.kz.

- Вы уже начали подготовку к реваншу с Шариповой? Что собираетесь принципиально изменить по сравнению с предыдущим боем? На что сделаете упор, чтобы победить?

- Да, я уже начала подготовку. Сейчас начинаются спарринг-сессии. Принципиально хочу изменить тактическую работу. Думаю, мы будем больше работать на ногах. Также хочу сделать упор на том, чтобы функционально передышать Фирузу.

- Какие слабые стороны нашли у соперницы во время первого поединка?

- У Фирузы брешь в обороне ближнего боя.

- Почему решили провести реванш?

- Я считаю, что первый бой как минимум был принципиально равным. Но по акцентированным ударам, считаю, я выиграла. В этот раз я хочу десятикратно доказать свое преимущество и стать чемпионкой.

Первая встреча Шариповой и Куценко состоялась 8 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге. Казахстанская чемпионка победила единогласным решением судей и защитила свои титулы. Матч-реванш пройдет 16 июня на Международном боксерском форуме в Екатеринбурге. Ранее о своей подготовке рассказала Фируза Шарипова.

Альберт Ахметов

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