Назначен новый руководитель Управления здравоохранения ВКО

Им стал Ильяс Муxамеджан.

В ВКО представили нового руководителя управления здравоохранения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления.

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусупова представила медицинскому сообществу региона нового руководителя Управления здравоохранения. Им стал Ильяс Мухамеджан.

До нового назначения с 2017 года он занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения ВКО.

Выпускник КазНМУ​ имени​ С. Д. Асфендиярова. Свой трудовой путь он начал будучи студентом, работая санитаром в операционном блоке БСМП города Алматы. Трудовую деятельность продолжил в Научном центре урологии имени Б.У. Джарбусынова в отделении общей урологии младшим научным сотрудником. Затем работал заведующим отделения НЦУ имени Б.У. Джарбусынова, здесь же пришел к руководящей должности - был заместителем Председателя Правления по научно-исследовательской деятельности. Повышал свою квалификацию в разные годы в ведущих медицинских клиниках Европы. Является членом Правления Казахстанской ассоциации урологов, автором научных трудов в области урологии и здравоохранения, кандидат медицинских наук, магистр медицины.

В ходе представления нового руководителя медицинской общественности области, Асем Нусупова пожелала ему успехов на новом месте, отметив также заслуги бывшего начальника управления Марата Шоранова и выразила надежду, что Илияс Мұхамеджан скрупулезно и поэтапно подойдет к продолжению и развитию курса, который взят здравоохранением области за последние три года.

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