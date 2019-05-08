Где в Нур-Султане ограничат движение транспорта 9 мая
Движение ограничат с 9 утра до 15.00 часов.
Фото : Бауыржан Жуасбаев8 мая 2019, 16:55
Департамент полиции Нур-Султана сообщил о том, что 9 мая по маршруту "Бессмертного полка" ограничат движение транспорта, передает Zakon.kz.
- 9 мая по случаю празднования Дня победы в Великой Отечественной войне в период с 9:00 до 15:00 часов будет ограничено движение транспорта. В том числе и движение общественного транспорта на участке прохождения пешей колонны "Жау жүрек полк – Бессмертный полк" по улице Тәуелсіздік, на участке от улицы Нажимеденова до улицы Пушкина. Помимо этого, ограничение планируется на примыкающих к проспекту Тәуелсіздік улицах: Б. Момышулы, Майлина, Шарль Де Голя, Куйши Дина, Кажымукана, - сообщили в полиции.
Также движение будет ограничено по улице Байтурсынова, со стороны улицы Аманжолова и со стороны проспекта Б.Момышұлы, по проспекту Тәуелсіздік со стороны улицы Нажимеденова.
- Рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, - обратились в полиции.
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