В Актобе пяти военнослужащим на праздник вручили ключи от квартир
Все представители правоохранительных органов имеют возможность приобрести жилье.
Военнослужащим были вручены ключи от квартир по государственной программе жилищного строительства "Нұрлы жер". Об этом корреспонденту агентства сообщили в акимате Актобе.
В 2018 году в рамках данной программы 52 военнослужащих уже получили ключи от коттеджей в жилом массиве Каргала. В настоящее время в очереди на получение жилья из государственного фонда состоят 742 военнослужащих. Все военные, представители правоохранительных органов имеют возможность приобрести жилье.
- В День защитника Отечества мы вручили ключи от 5 квартир. Учитывая доступные условия программы, ожидаем, что многие военнослужащие захотят решить квартирный вопрос посредством "Нұрлы жер", - подчеркнул заместитель руководителя отдела жилищных отношений Актобе Ерлан Рамазанов.
Отметим, все военные, представители правоохранительных органов имеют возможность приобрести жилье, если имеют первоначальные накопления в размере 20% от стоимости жилья.
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