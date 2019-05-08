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В Актобе пяти военнослужащим на праздник вручили ключи от квартир

Все представители правоохранительных органов имеют возможность приобрести жилье.

Фото : пресс-служба8 мая 2019, 16:59

Военнослужащим были вручены ключи от квартир по государственной программе жилищного строительства "Нұрлы жер". Об этом корреспонденту агентства сообщили в акимате Актобе.

В 2018 году в рамках данной программы 52 военнослужащих уже получили ключи от коттеджей в жилом массиве Каргала. В настоящее время в очереди на получение жилья из государственного фонда состоят 742 военнослужащих. Все военные, представители правоохранительных органов имеют возможность приобрести жилье.

- В День защитника Отечества мы вручили ключи от 5 квартир. Учитывая доступные условия программы, ожидаем, что многие военнослужащие захотят решить квартирный вопрос посредством "Нұрлы жер", - подчеркнул заместитель руководителя отдела жилищных отношений Актобе Ерлан Рамазанов.

Отметим, все военные, представители правоохранительных органов имеют возможность приобрести жилье, если имеют первоначальные накопления в размере 20% от стоимости жилья.


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