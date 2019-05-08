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Не омрачайте. Ветераны просят не превращать 9 мая в политическую акцию

Прекращайте эту ненужную возню.

Фото : YouTube8 мая 2019, 17:09

Старшее поколение алматинцев призывает не превращать праздник 9 мая в политическую акцию.

Не стоит разжигать политические страсти во время великого праздника, считают ветераны и хотят донести до потомков свое видение предстоящего торжества.

- Мы старшее поколение безмерно благодарны своим отцам, дедам которые воевали, - говорит участница трудового фронта Гайнигуль Каратай. - Благодаря им мы сегодня живем и радуемся. Но, к сожалению, есть такие силы, которым не хочется покоя им нужно будоражить людей, и видят они только негатив. Поэтому и хотят святой праздник превратить в свою политическую игру. Хочется сказать представителям этих сил, прекращайте эту ненужную возню. 9 мая - это праздник старшего поколения и мы не позволим портить его.

В день 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне ветераны вспоминают погибших героев, лишения которые они пережили для того, чтобы на земле воцарились мир и покой. Поэтому в этот день не должно быть, ни каких провокаций, и не стоит политизировать священный праздник, считают они.


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